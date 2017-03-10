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    Общество

    В ЛНР связали задержанных бойцов ВСУ с убийством "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (124)

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    Министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявил, что в СБУ создан специальный отдел, "который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ".
    Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. За организацией убийств комбата самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", и начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко стоят одни и те же украинские силовики, заявил в пятницу журналистам министр госбезопасности непризнанной ЛНР Леонид Пасечник.

    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    @sashakots
    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    Ранее в пятницу в МВД ЛНР сообщили, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Анащенко, который погиб 4 февраля в результате взрыва автомобиля.

    "Есть все основания полагать, что убийство командира батальона Сомали Михаила Толстых с позывным "Гиви" спланировано в отделе контрразведки СБУ (Службы безопасности Украины) и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения", — сказал Пасечник.

    Он заявил, что в городе Хмельницкий дислоцируется 8-й полк специального назначения Сил специальных операций вооруженных сил Украины. По данным МГБ, командиром полка является полковник Олег Нечаев, начальник отдела разведки 8-полка майор Павел Балов с позывным "Кедр".

    "В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и РФ. Начальник департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной "Хутор", — добавил Пасечник.

    Он также заявил, что именно перечисленные лица, "несут непосредственную ответственность" за убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Анащенко, а также другие преступления, "совершенные в ЛНР, ДНР и Российской Федерации, например, в Крыму". "Задание на уничтожение Олега Анащенко в ноябре 2016 года давал непосредственно "Хутор", — сказал Пасечник.

    По данным МГБ, в настоящее время в городе Старобельске развернут сводный отряд 8 полка спецназначения численностью 120 – 150 человек. Сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы от 12 до 17 человек в каждой.

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    Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб 8 февраля. Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".  "Гиви" похоронили в пятницу, 10 февраля, на одном из кладбищ Донецка рядом с "Моторолой".

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