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    Горнякам "Львовуголь" начали перечислять зарплату

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    Как сообщили во Львовской облгосадминистрации, 22 миллиона гривен, которые были заблокированы на счете предприятия, в полном объеме направлены на выплату заработной платы горнякам Львовской области.
    Шахта Степная во Львовской области
    Yuriy Dyachyshyn / AFP

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Горнякам госпредприятия "Львовуголь" в четверг начали перечислять заработную плату на банковские счета шахт, сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Дяченко.

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    В четверг шахтеры госпредприятия "Львовуголь" из города Червоноград пикетировали здание областного Хозяйственного суда, требуя зарплат. Между тем суд принял решение разблокировать счет предприятия для выплат горнякам.

    "Средства, а это 22 миллиона гривен (около 815 тысяч долларов), которые были заблокированы на счете предприятия, в полном объеме направлены на выплату заработной платы горнякам Львовской области… До конца дня средства уже будут на зарплатных карточках шахтеров", — цитирует пресс-служба слова Дяченко.

    По данным гендиректора, задолженность перед шахтерами накопилась за январь 2017 года.

    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец опубликовал фотографию документа с требованиями разблокировать счета госпредприятия "Львовуголь" для выплаты зарплаты, выделить на охрану труда не менее 7,4 миллиона долларов и сократить аппарат управления "Львовугля" не менее чем на 50%.

    В 2016 году шахтами "Львовугля" было добыто 1,4 миллиона тонн угля из 40,86 миллиона тонн его общей добычи в Украине.

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    В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

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