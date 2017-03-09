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    Общество

    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины

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    По информации СМИ, в проекте экипаж "трансформера" – два человека, сзади могут разместиться четыре пассажира. На крыше автомобиля крепится специальная платформа, являющаяся по сути гигантским квадрокоптером.
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины
    Naked science

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украинские дизайнеры-конструкторы представили концепт летающей бронемашины для сил спецопераций E-LSFV. Предполагается, что он сделает подразделения спецназа более мобильными.

    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР Фантом. Видео
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    Украина испытывает в ОАЭ беспилотный БТР "Фантом"

    "Экипаж "трансформера" – два человека, сзади могут разместиться четыре пассажира. Передняя часть и днище E-LSFV имеют бронезащиту. На крыше автомобиля крепится специальная платформа, являющаяся по сути гигантским квадрокоптером. Связка может управляться водителем, а кроме этого, бронемашина способна выполнять автономный полет. "Воздушная" платформа может быть демонтирована, в этом случае E-LSFV можно будет использовать как обычный бронеавтомобиль. Компоновка бронемашины предполагает размещение возле передней и задней оси электродвигателей, мощность каждого составит до 80 кВт. Источники питания дизайнеры расположили в днище автомобиля" — сообщается на сайте Naked science.

    Представленный проект является всего лишь идеей дизайнеров. Из-за недостаточной емкости существующих источников питания, низкой скорости их зарядки и значительного объема и массы, электрические бронемашины пока не вызывают у военных большого интереса. 

    Naked science
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины

    Напомним, первая модификация беспилотного бронеавтомобиля "Фантом" была представлена летом 2016 года. Новый БТР способен транспортировать боекомплекты, эвакуировать раненых с поля боя и выполнять боевые задачи. В "Фантом" добавили противотанковый ракетный комплекс "Барьер", с которым он способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров. Кроме этого, Фантом укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений.

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