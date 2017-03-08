Президент МККК назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе "очень сложной"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Гуманитарная ситуация в Донбассе оценивается как "очень сложная", заявил журналистам президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, прибывший во вторник с визитом в Донецк.

"Гуманитарная ситуация очень сложная, мы снова наблюдаем конфликт последние пару недель", — сказал он. Маурер отметил, что, по данным Красного Креста, множество людей покидают регион, теряют работу и жилье.

Как отмечает Красный Крест, цель визита президента организации – оценить гуманитарную ситуацию в Донбассе. Помимо Донецка Маурер, как ожидается, побывает в Луганске.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.