"Гори в аду!". "Альфа-Банк" в Одессе облили краской и заклеили листовками

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В центре Одессы во вторник активисты облили краской вход в отделение "Альфа-Банка", передает "Думская".

Инцидент произошел около 16.30 на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской.

Facebook Виктора Аксанюка Нападение на "Альфа-Банк" в Одессе

Активисты облили ярко-красной краской банковский фасад, а у входа расклеили листовки антироссийского содержания, в которых, в частности, содержался призыв к клиентам финучреждения срочно забирать свои вклады.

Также досталось от раликалов и главе НБУ Валерии Гонтаревой, которую обвинили в пособничестве терроризму.

Facebook Виктора Аксанюка Нападение на "Альфа-Банк" в Одессе

На месте происшествия прибыли полицейские и сотрудники охранного подразделения.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема документов самопровозглашенных ЛДНР и прекратить его деятельность в Украине.

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