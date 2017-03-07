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    Общество

    Суд продлил арест матери, оставившей без присмотра детей в Киеве

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    В столичной прокуратуре сообщили, что жительница Николаевской области, которая на 9 дней оставила малолетний детей одних без присмотра и еды в квартире, останется под арестом до 6 апреля.
    Полиция возле киевской квартиры, где умер годовалый ребенок, которого 20-летняя мать бросила без присмотра
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Голосеевский районный суд Киева продлил до 6 апреля срок содержания под стражей 21-летней женщины, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. 

    В прокуратуре также сообщили, что согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости, и в настоящее время не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

    Смотрите также: Смерть ребенка от голода в Киеве: признание подруги матери

    Напомним, в декабре 2016 года мать — уроженка Николаевской области — бросила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка госпитализирована.

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