Суд продлил арест матери, оставившей без присмотра детей в Киеве

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Голосеевский районный суд Киева продлил до 6 апреля срок содержания под стражей 21-летней женщины, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В прокуратуре также сообщили, что согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости, и в настоящее время не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

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Напомним, в декабре 2016 года мать — уроженка Николаевской области — бросила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка госпитализирована.