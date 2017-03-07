В Украину возвращаются холода

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Украине ожидается резкое похолодание с 10 до 20 марта, прогнозирует Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук, передают "Українські Новини".

Как сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, "в ближайшие дни, где-то к 9-10 (марта) и почти до 20 числа мы ожидаем похолодание, резкое похолодание".

По ее словам, температура воздуха может снизится в отдельных областях до —4, —6 градусов ночью, +4, +6 — днем.

Между тем, в конце марта ожидается резкое повышение температуры: среднесуточная температура составит +10 градусов (ориентировочно +14-15 градусов днем). По ее словам, заморозки возможны только в северных областях.

Напомним, в конце февраля в Украине сильно потеплело.