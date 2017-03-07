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    Общество

    В Украину возвращаются холода

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    По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни и почти до 20 марта ожидается резкое похолодание. Температура воздуха может снизится в отдельных областях до -4, -6 градусов ночью, +4, +6 - днем.
    Термометр. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Украине ожидается резкое похолодание с 10 до 20 марта, прогнозирует Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук, передают "Українські Новини".

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    Как сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, "в ближайшие дни, где-то к 9-10 (марта) и почти до 20 числа мы ожидаем похолодание, резкое похолодание".

    По ее словам, температура воздуха может снизится в отдельных областях до —4, —6 градусов ночью, +4, +6 — днем.

    Между тем, в конце марта ожидается резкое повышение температуры: среднесуточная температура составит +10 градусов (ориентировочно +14-15 градусов днем). По ее словам, заморозки возможны только в северных областях.

    Напомним, в конце февраля в Украине сильно потеплело. 

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