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    Президент Красного Креста прибыл в Донецк

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    Как сообщил представитель МККК по работе с прессой РИА Новости, цель визита Петера Маурера - оценка гуманитарной ситуации в Донбассе. Он также планирует посетить Луганск.
    Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Донецк, цель его визита — оценка гуманитарной ситуации в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель МККК по работе с прессой.

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
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    "Президент МККК Петер Маурер прибыл в Донецк, цель его визита — оценка гуманитарной ситуации в регионе", — сказал собеседник агентства.

    В МККК добавили, что Маурер планирует посетить Луганск.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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