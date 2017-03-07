ООН передала пограничникам оборудование для КПП "Новотроицкое"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Агентство ООН по делам беженцев передало для контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в Донбассе "Новотроицкое" новые пограничные модули для осуществления контроля граждан, сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня в Донецкой области состоялась официальная церемония передачи технической помощи от Агентства ООН по делам беженцев для улучшения условий в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский, глава представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

"В результате международной помощи обновлена инфраструктура пешеходных направлений и установлены четыре модуля для осуществления контроля граждан, пересекающих линию разграничения. Модули обустроены компьютерной техникой для осуществления контроля, оснащены пятью рабочими местами для военнослужащих государственной пограничной службы Украины. Это позволит увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходном направлении. Два модуля установлены на вход и два на выход на неконтролируемые территории", — сообщает пограничная служба.

По данным пограничной службы, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что правительство Украины делает все возможное, чтобы работа контрольных пунктов въезда-выезда соответствовала ожиданиям граждан Украины и международным стандартам.

"В планах – восстановление движения общественного транспорта через линию столкновения, а также повышения пропускной способности, обеспечения защиты и улучшения условий для людей в очередях", — подчеркнул он.

По данным пограничной службы, в целом бюджет программы технической помощи составляет 3,5 миллиона гривен и, кроме КПВВ "Новотроицкое", поможет более современно оборудовать КПВВ "Марьинка" и "Майорское". Техническое оснащение пунктов пропуска, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет не только увеличить пропускную способность пунктов пропуска на востоке Украины, но и сократить время ожидания людей в очереди, поясняют пограничники.