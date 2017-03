Ученые вычислили самый опасный цвет такси

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Самым небезопасным цветом такси является голубой, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, ссылаясь на данные ученых Сингапура, Китая и США.

Сообщается, что ученые проанализировали 36 млн подробных данных о такси, водителях и ДТП в Сингапуре. Так, выяснилось, что в аварии голубые машины попадают чаще, чем желтые, что возможно связано с "незаметностью" таких такси, так как желтый цвет гораздо ярче.

Также отмечается, что владельцам таксопарков пойдет на пользу данное исследование, так как увеличив в штате число желтых такси, они сэкономят в результате на ремонте авто после аварии.

