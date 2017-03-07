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    Общество

    Ученые вычислили самый опасный цвет такси

    (обновлено: )113
    В аварии голубые машины попадают чаще, чем желтые, что возможно связано с "незаметностью" таких такси, так как желтый цвет гораздо ярче. Результаты исследования могут помочь владельцам таксопарков сэкономить на ремонте машин.
    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Самым небезопасным цветом такси является голубой, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences, ссылаясь на данные ученых Сингапура, Китая и США.

    Сообщается, что ученые проанализировали 36 млн подробных данных о такси, водителях и ДТП в Сингапуре. Так, выяснилось, что в аварии голубые машины попадают чаще, чем желтые, что возможно связано с "незаметностью" таких такси, так как желтый цвет гораздо ярче.

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    Также отмечается, что владельцам таксопарков пойдет на пользу данное исследование, так как увеличив в штате число желтых такси, они сэкономят в результате на ремонте авто после аварии.

    Ранее сообщалось, что конфликт таксиста и пассажира в Киеве закончился стрельбой.

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