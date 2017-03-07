ВСУ усовершенствуют ведение боевых действий во избежание гибели гражданских

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины готовы совершенствовать процесс планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди мирного населения, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны страны Виктория Кушнир, по итогам встречи министра обороны Степана Полторака с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

"Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины являются открытыми для дискуссии и конструктивной критики и готовы совершенствовать процесс планирования и ведения боевых действий, чтобы избежать потерь среди мирного населения", — сказала Кушнир.

В частности, по ее словам, в этом контексте проводятся регулярные тренинги личного состава по вопросам соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права при планировании и применении войск в вооруженных конфликтах. При этом особое внимание уделяется подготовке представителей военной службы правопорядка, юридических служб всех уровней, сержантского состава, подразделений гражданско-военного сотрудничества, военных медиков, журналистов, капелланов и т. п. К этим мероприятиям активно привлекается личный состав подразделений, выводимых из районов проведения военной операции.

Кушнир отметила, что сейчас разрабатываются изменения в боевой устав сухопутных войск Вооруженных сил Украины в части относительно урегулирования военного присутствия в пределах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.