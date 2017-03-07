Киев составил список из 400 заключенных-россиян в Украине

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных-граждан РФ, находящихся на территории Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В понедельник Лутковская и Москалькова провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили перемещение заключенных из Крыма в Украину.

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"Валерия Лутковская представила такой список из 400 граждан России, и мы с ней договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать в Украину и посетить наших граждан", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина и Россия договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Российский омбудсмен не подтвердила эту информацию. В понедельник представители Лутковской сообщили, что передача крымских заключенных состоится в ближайшее время. Москалькова отметила, что окончательное решение о передаче крымских заключенных Украине ожидается от ФСИН и других органов власти.