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    Киев составил список из 400 заключенных-россиян в Украине

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    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская окажет ей содействие в в визите в Украину, если осужденным россиянам понадобится медицинская помощь.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных-граждан РФ, находящихся на территории Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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    В понедельник Лутковская и Москалькова провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили перемещение заключенных из Крыма в Украину.

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    "Валерия Лутковская представила такой список из 400 граждан России, и мы с ней договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать в Украину и посетить наших граждан", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

    Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина и Россия договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Российский омбудсмен не подтвердила эту информацию. В понедельник представители Лутковской сообщили, что передача крымских заключенных состоится в ближайшее время. Москалькова отметила, что окончательное решение о передаче крымских заключенных Украине ожидается от ФСИН и других органов власти.

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