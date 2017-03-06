НАБУ завершило расследование в отношении представителя ГПУ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба бюро.

Как отмечается, 3 марта стороне защиты был открыт доступ к материалам уголовного производства.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.

В декабре 2016 года детективы НАБУ уличили заместителя начальника одного из отделов ГПУ, который пытался через посредника передать лицу, занимающему особо важное положение, взятку в $5 тыс. для влияния на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ со стороны Государственной аудиторской службы Украины.

Указанная проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств (ч. 5 ст. 191 УКУ) и зафиксировала нарушения финансовой дисциплины.

Расследование уголовного производства детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура собираются создать совместную группу по расследованию дела о "черной бухгалтерии" в Партии регионов.