наверх
06.03.201712:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    НАБУ завершило расследование в отношении представителя ГПУ

    (обновлено: )26
    Подозреваемому заместителю начальника отдела Генеральной прокуратуры инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.
    Удостоверение прокурора. Архивное фото
    пресс-служба НАБУ

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба бюро.

    Как отмечается, 3 марта стороне защиты был открыт доступ к материалам уголовного производства.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
    ГПУ и НАБУ не могут поделить фигурантов расследуемых дел - юрист

    Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.

    В декабре 2016 года детективы НАБУ уличили заместителя начальника одного из отделов ГПУ, который пытался через посредника передать лицу, занимающему особо важное положение, взятку в $5 тыс. для влияния на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ со стороны Государственной аудиторской службы Украины.

    Указанная проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств (ч. 5 ст. 191 УКУ) и зафиксировала нарушения финансовой дисциплины.

    Расследование уголовного производства детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура собираются создать совместную группу по расследованию дела о "черной бухгалтерии" в Партии регионов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Насиров начал ходить
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Группа компаний SCM
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов