В Украине в понедельник сохранится теплая погода

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 марта, в Украине будет преобладать спокойная погода с переменной облачностью, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на западе до 8° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.

Ранее сообщалось, что с приходом весны в Украине ухудшилось состояние дорожного покрытия.