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    Общество

    В Украине в понедельник сохранится теплая погода

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    По данным синоптиков, по Украине температура ночью 0-5° тепла, на западе до 8° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 марта, в Украине будет преобладать спокойная погода с переменной облачностью, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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    "В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

    Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью 0-5° тепла, на западе до 8° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.

    Ранее сообщалось, что с приходом весны в Украине ухудшилось состояние дорожного покрытия.

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