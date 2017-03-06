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    Экзаменационные вопросы по ПДД будут зависеть от категории - Караваев

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    Автоюрист Владимир Караваев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что изменения в экзаменационные билеты водителей предусмотрены европейской директивой.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел впервые в истории Украины будет обсуждать новую версию электронных экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения с общественностью. Это не единственные нововведения, которые интересуют водителей.

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    Изменения в экзаменационных вопросах по ПДД прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" автоюрист Владимир Караваев.

    "Момент, который необходимо подчеркнуть — у нас впервые экзаменационные билеты будут выстраиваться под конкретную категорию. То есть, если вы сдаете на категорию "В" следовательно вам не должны задавать вопросы, которые касаются водителей грузовых автомобилей. Это очень важно. И на самом деле, это соответствует тем требованиям, которые выдвигает европейская директива, она присутствует в соглашении Украина-ЕС, и нормы этой директивы мы должны выполнить до сентября этого года", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что тестовая версия режима фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине.

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