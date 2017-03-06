Ежегодно из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 млн детей - ВОЗ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Каждый год из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 миллиона детей младше пяти лет, что составляет четверть детских смертей по этому возрасту во всем мире, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Каждый год риски, связанные с окружающей средой, в том числе загрязнение воздуха жилых помещений, так и вне, пассивное курение, неочищенная вода, недостаток санитарных мер и неправильная гигиена, уносят жизни 1,7 миллиона детей моложе пяти лет", — говорится в докладе ВОЗ.

Организация выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии. Более 360 тысяч детей погибают из-за расстройства желудка, вызванного водой низкого качества, плохой санитарией и гигиеной.

Порядка 270 тысяч детей умирают в первый месяц рождения. Еще 200 тысяч из-за малярии, для предотвращения которой необходимы специальные меры по ограничению и уменьшению мест распространения москитов. Столько же погибают от различных травм, отравлений, связанных с окружающей средой.

Ранее сообщалось, что в Пекине показатели уровня загрязнения воздуха в городе приблизились к критическим отметкам — пелена белого дыма окутала столицу Китая в первый день нового года по лунному календарю.