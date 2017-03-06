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    Ежегодно из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 млн детей - ВОЗ

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    Всемирная организация здравоохранения выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии.
    Смог в Пекине
    REUTERS Jason Lee

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Каждый год из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 миллиона детей младше пяти лет, что составляет четверть детских смертей по этому возрасту во всем мире, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дышите, не дышите. Смог в Киеве

    "Каждый год риски, связанные с окружающей средой, в том числе загрязнение воздуха жилых помещений, так и вне, пассивное курение, неочищенная вода, недостаток санитарных мер и неправильная гигиена, уносят жизни 1,7 миллиона детей моложе пяти лет", — говорится в докладе ВОЗ.

    Организация выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии. Более 360 тысяч детей погибают из-за расстройства желудка, вызванного водой низкого качества, плохой санитарией и гигиеной.

    Порядка 270 тысяч детей умирают в первый месяц рождения. Еще 200 тысяч из-за малярии, для предотвращения которой необходимы специальные меры по ограничению и уменьшению мест распространения москитов. Столько же погибают от различных травм, отравлений, связанных с окружающей средой.

    Ранее сообщалось, что в Пекине показатели уровня загрязнения воздуха в городе приблизились к критическим отметкам — пелена белого дыма окутала столицу Китая в первый день нового года по лунному календарю.

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