В воскресенье в Украине будет тепло и без осадков

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине будет переменная облачность. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура днем 10-15 градусов тепла, на Прикарпатье до 18 градусов выше нуля, сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 12-14 градусов тепла. Во Львове погода будет сухой. Ветер юго-западный, умеренный, днем вероятны порывы 15-20 м/с. Температура 14-16 градусов тепла.

В Днепре 5 марта будет солнечно и тепло. Температура 12-14 градусов тепла. Ветер с Юго-Запада, порывистый. В Одессе завтра без осадков. Ветер южный, порывистый. Температура 10-12 градусов тепла.

В Харькове в воскресенье осадков не ожидают. Ветер южный, умеренный, днем вероятны порывы 15-20 м/с. Температура 11-13 градусов тепла.

В Карпатах 5 марта без осадков. Ветер юго-западный, днем с порывами. Температура днем 3-8 градусов тепла. В связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

Украинский гидрометцентр Прогноз погоды на воскресенье Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что в последний день зимы в Украине установилась солнечная и сухая погода.