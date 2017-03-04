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    Завершены работы по разминированию у Донецкой фильтровальной станции

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (220)

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    Представитель МЧС ДНР сообщил, что на данный момент работы по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции закончены. Ранее украинские спасатели обсудили со спасателями ДНР ход работ по разминированию.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В субботу днем работы по разминированию территории и подъездных дорог к Донецкой фильтровальной станции закончены, сообщил журналистам представитель МЧС ДНР.

    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала
    facebook.com/odalug
    Последствия обстрела Попаснянского райводоканала

    "Работы по разминированию территории донецкой фильтровальной станции закончены", — сообщил представитель МЧС.

    В субботу утром сообщалось, что саперы ДНР приступили к разминированию дороги, ведущей на станцию. Днем на территории станции встретились спасатели Украины и ДНР для обсуждения хода работ по разминированию.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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