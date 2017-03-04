Завершены работы по разминированию у Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В субботу днем работы по разминированию территории и подъездных дорог к Донецкой фильтровальной станции закончены, сообщил журналистам представитель МЧС ДНР.

"Работы по разминированию территории донецкой фильтровальной станции закончены", — сообщил представитель МЧС.

В субботу утром сообщалось, что саперы ДНР приступили к разминированию дороги, ведущей на станцию. Днем на территории станции встретились спасатели Украины и ДНР для обсуждения хода работ по разминированию.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.