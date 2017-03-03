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    Общество

    ГПУ: обыски в квартире Марушевской не проводились

    (обновлено: )2
    Как заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, в пятницу обыски в квартире Юлии Марушевской сотрудниками ГПУ не проводились.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Обыски в доме бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской в пятницу не проводились, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook

    "Обыски в квартире Ю.Марушевской не проводились", — сообщила Сарган.

    Она напомнила, что ГПУ проводила более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей по делу против чиновников Одесской таможни

    Сарган отметила, что следствие проводится Следственным управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

    По словам Сарган, проверяется подозрение, что чиновники Одесской таможни, "действуя по предварительному сговору, в интересах третьих лиц, возможно, позволяли занижать стоимость товаров, проходивших растаможку. Соответственно, размер пошлины, которая взималась в государственный бюджет, также занижался". В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму 6,92 млн грн. 

    Ранее в пятницу экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире.

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