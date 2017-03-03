ГПУ проводит более 60 обысков по делу против чиновников одесской таможни

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей по делу против чиновников одесской таможни, заявила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокуратура расследует действия чиновников одесской таможни… В рамках досудебного расследования одновременно проведено более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что правоохранители проверяют возможную коррупцию в ведомстве, которая нанесла убытки государству на сумму 255 тысяч долларов.

Ранее в пятницу экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире.