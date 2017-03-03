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    Общество

    ГПУ проводит более 60 обысков по делу против чиновников одесской таможни

    (обновлено: )14
    В ГПУ сообщили, что правоохранители проверяют возможную коррупцию в одесской таможне, которая нанесла убытки государству на сумму 255 тысяч долларов.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей по делу против чиновников одесской таможни, заявила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    "Генпрокуратура расследует действия чиновников одесской таможни… В рамках досудебного расследования одновременно проведено более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Она сообщила, что правоохранители проверяют возможную коррупцию в ведомстве, которая нанесла убытки государству на сумму 255 тысяч долларов.

    Ранее в пятницу экс-глава глава одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры пытаются провести обыск в ее квартире.

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