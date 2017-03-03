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    Общество

    Суд в Киеве назначил экс-чиновнику Януковича залог на сумму 6,4 млн грн

    (обновлено: )8
    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Печерский райсуд Киева назначил залог экс-главе Государственного управления делами Игорю Тарасюку в размере 6,4 миллиона гривен.
    Игорь Тарасюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога в размере 235 тысяч долларов экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье", сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    Генпрокуратура подозревает экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружение в завладении государственным имуществом — зданиями и сооружениями комплекса отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье". Парламент ранее проголосовал за возвращение земли, на которой расположена резиденция экс-президента "Межигорье", в государственную собственность. Янукович заявил, что дом в "Межигорье" купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов. Позднее Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иски прокуратуры и вернул в госсобственность резиденцию экс-президента.

    "Печерский райсуд Киева назначил залог экс-главе Государственного управления делами Игорю Тарасюку в размере 6,4 миллиона гривен (около 235 тысяч долларов)", — написала Сарган в пятницу на своей странице в Facebook.

    Она сообщила, что таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать Тарасюка. Кроме того, по словам Сарган, подозреваемому надели электронный браслет отслеживания местонахождения, также он сдал загранпаспорт.

    Ранее в ГПУ сообщили о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами в рамках дела о незаконном присвоении резиденции "Межигорье".

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