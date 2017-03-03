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    В Украине в пятницу без осадков, до +14 градусов

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    Как сообщает Укргидрометцентр, ночью и утром в южных, восточных, центральных областях и в Карпатах местами туман. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
    Погода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь в большинстве западных областей днем небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

    "Ночью и утром в южных, восточных, центральных областях и в Карпатах местами туман. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

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    Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла, в южной части до 14°.

    Ранее сообщалось, что в Украине после зимы автодороги оказались в катастрофическом состоянии.

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