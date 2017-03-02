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    Общество

    В Киеве презентовали "Украинское землячество"

    (обновлено: )2201
    Представленная благотворительная организация будет заниматься защитой прав украинцев, которые испытывают лишения из-за собственных политических взглядов.
    Юрий Скалицкий и Дмитрий Скворцов
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась презентация общественной организации "Украинское землячество", которую представили публицист Дмитрий Скворцов и правозащитник Юрий Скалицкий.

    Главной задачей созданной организации станет благотворительная помощь украинцам, которые испытывают лишения из-за их политических взглядов.

    РИА Новости Украина
    Презентация "Украинского землячества"

    "Значительную часть населения Украины составляют люди, которые не воспринимают ценности, декларируемые сегодняшней властью, — отметил учредитель организации Дмитрий Скворцов. — В последние годы многим из них пришлось уехать в РФ, Белоруссию, Сербию. Чтобы помочь друг другу, они там сплотились в землячества: Киевское, Сумское, Харьковское, Одесское, Западно-Украинское и т. д. Сегодня около трети населения страны в той или иной мере не согласны с идеологическим и внешнеполитическим вектором нынешней власти, курсом на разрыв с братскими народами в угоду евроатлантическим грезам".

    РИА Новости Украина
    Дмитрий Скворцов

    По словам скворцова, среди несогласных с политикой нынешнего руководства оказались в первую очередь, ветераны ВОВ и Афганистана, православные деятели, "неугодные" журналисты, бывшие сотрудники правоохранительных органов.

    "Таким людям физически не в состоянии помочь никакие эмигрантские землячества. Люди, ушедшие во "внутреннюю иммиграцию", могут поддержать друг друга, лишь объединившись во всеукраинское землячество. Убежден, что в стране достаточно людей, желающих помочь им, и имеющих на то хоть какую-то возможность", - подытожил Скворцов.

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