В Киеве презентовали "Украинское землячество"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась презентация общественной организации "Украинское землячество", которую представили публицист Дмитрий Скворцов и правозащитник Юрий Скалицкий.

Главной задачей созданной организации станет благотворительная помощь украинцам, которые испытывают лишения из-за их политических взглядов.

РИА Новости Украина Презентация "Украинского землячества"

"Значительную часть населения Украины составляют люди, которые не воспринимают ценности, декларируемые сегодняшней властью, — отметил учредитель организации Дмитрий Скворцов. — В последние годы многим из них пришлось уехать в РФ, Белоруссию, Сербию. Чтобы помочь друг другу, они там сплотились в землячества: Киевское, Сумское, Харьковское, Одесское, Западно-Украинское и т. д. Сегодня около трети населения страны в той или иной мере не согласны с идеологическим и внешнеполитическим вектором нынешней власти, курсом на разрыв с братскими народами в угоду евроатлантическим грезам".

РИА Новости Украина Дмитрий Скворцов

По словам скворцова, среди несогласных с политикой нынешнего руководства оказались в первую очередь, ветераны ВОВ и Афганистана, православные деятели, "неугодные" журналисты, бывшие сотрудники правоохранительных органов.

"Таким людям физически не в состоянии помочь никакие эмигрантские землячества. Люди, ушедшие во "внутреннюю иммиграцию", могут поддержать друг друга, лишь объединившись во всеукраинское землячество. Убежден, что в стране достаточно людей, желающих помочь им, и имеющих на то хоть какую-то возможность", - подытожил Скворцов.

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