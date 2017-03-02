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    Скончался отец министра иностранных дел Павла Климкина

    (обновлено: )17810
    В связи со смертью отца министра иностранных дел Украины Павла Климкина президент Петр Порошенко выразил соболезнования главе внешнеполитического ведомства.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил соболезнования министру иностранных дел Павлу Климкину в связи со смертью отца, сообщает пресс-служба главы государства.

    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с Виталием Чуркиным

    "С прискорбием узнал о смерти Вашего отца. Вместе с Вами склоняю голову в скорби и разделяю Вашу боль в связи с невосполнимой потерей дорогого человека", — говорится в соболезновании.

    "Ваш отец передал Вам частичку своей души и гордился Вашими достижениями. Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память", — отметил президент.

    Напомним, 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

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