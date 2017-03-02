Скончался отец министра иностранных дел Павла Климкина

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выразил соболезнования министру иностранных дел Павлу Климкину в связи со смертью отца, сообщает пресс-служба главы государства.

"С прискорбием узнал о смерти Вашего отца. Вместе с Вами склоняю голову в скорби и разделяю Вашу боль в связи с невосполнимой потерей дорогого человека", — говорится в соболезновании.

"Ваш отец передал Вам частичку своей души и гордился Вашими достижениями. Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выдержки и крепости духа. Светлая ему память", — отметил президент.

Напомним, 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.