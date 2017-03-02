В Украине в четверг небольшие дожди, до +14 градусов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. На большей части территории Украины в четверг переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в центральной и северной частях страны небольшие дожди, температура воздуха днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса.

На Востоке облачно с прояснениями, в Донецке солнечно днем до +14 градусов, ночью 0..+2 градуса.

На Юге также солнечно, днем +7…+14 градусов, ночью +2…+4 градуса.

В западных областях ожидается солнечная погода, температура воздуха днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса.

В Киеве в четверг прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха днем до +9 градусов.

Напомним, в феврале в Украине наблюдались сильные снегопады.