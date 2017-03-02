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    Общество

    В Украине в четверг небольшие дожди, до +14 градусов

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    В центральной части страны небольшие дожди, температура воздуха днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса. В восточной, южной и западной частях солнечная погода.
    Люди под зонтиком на эскалаторе в Вене
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. На большей части территории Украины в четверг переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

    Паводок в селе Лумшоры Закарпатской области
    ua-reporter.com
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    По данным синоптиков, в центральной и северной частях страны небольшие дожди, температура воздуха днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса.

    На Востоке облачно с прояснениями, в Донецке солнечно днем до +14 градусов, ночью 0..+2 градуса.

    На Юге также солнечно, днем +7…+14 градусов, ночью +2…+4 градуса.

    В западных областях ожидается солнечная погода, температура воздуха днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса.

    В Киеве в четверг прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха днем до +9 градусов.

    Напомним, в феврале в Украине наблюдались сильные снегопады.

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