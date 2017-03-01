Аэропорт "Киев" закроют на ремонт

КИЕВ 1 мар — РИА Новости Украина. Аэропорт "Киев" (Жуляны) будет закрыт с 14 по 24 мая из-за запланированного капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Эта зима была очень сложной из-за метеоусловий, с перепадом температур, ледяными дождями и оттепелью. Все это сказалось не только на состоянии автомобильных дорог, но и на состояние ВПП", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все полеты, которые ранее обслуживал международный аэропорт "Киев" (Жуляны), во время ремонта ВПП будет обслуживать международный аэропорт "Борисполь".

Для координации действий в связи с подготовкой к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями, а также для строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в среду, 1 марта, назначил директором международного аэропорта Киева "Борисполь" Павла Рябикина.