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    Общество

    Кабмин назначил директора аэропорта "Борисполь"

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    Директором аэропорта "Борисполь" назначен Павел Рябикин. С 2005 по 2006 год он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины.
    Павел Рябикин
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду, 1 марта, назначил директором международного аэропорта Киева "Борисполь" Павла Рябикина, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Аэропорт Борисполь зимой. Архивное фото
    airportboryspil / Facebook
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    "Сегодня правительство, наконец, приняло решение и назначило руководителя аэропорта "Борисполь" господина Павла Рябикина",- заявил Омелян на пресс-конференции.

    Рябикин в с 2005 по 2006 год занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С 2014 года работает в Киевской горгосадминистрации.

    Конкурс на должность директора аэропорта "Борисполь" начался еще в ноябре 2015 года.

    Кабмин длительное время не мог утвердить ни одну из предложенных кандидатур.

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