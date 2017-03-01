Кабмин назначил директора аэропорта "Борисполь"

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду, 1 марта, назначил директором международного аэропорта Киева "Борисполь" Павла Рябикина, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня правительство, наконец, приняло решение и назначило руководителя аэропорта "Борисполь" господина Павла Рябикина",- заявил Омелян на пресс-конференции.

Рябикин в с 2005 по 2006 год занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С 2014 года работает в Киевской горгосадминистрации.

Конкурс на должность директора аэропорта "Борисполь" начался еще в ноябре 2015 года.

Кабмин длительное время не мог утвердить ни одну из предложенных кандидатур.