Представители "Национального корпуса" митингуют у НБУ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Представители политической партии "Национальный корпус" проводят митинг возле здания Национального банка Украины, требуют запретить деятельность в Украине российских банков.

Всего в митинге принимают участие около 200 человек. Митингующие держат в руках флаги с символикой "Национального корпуса".

Участники акции принесли к центральному входу в здание Нацбанка гроб с манекеном, одетым в полосатую форму заключенного, к которому прикреплена табличка с именем и фамилией главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Они требуют лишить российские банки лицензий на осуществление деятельности в Украине.

Ране сообщалось, что в центре Одессы представители политической партии "Национальный корпус" облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!".