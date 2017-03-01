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    Общество

    Представители "Национального корпуса" митингуют у НБУ

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (50)

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    Как сообщили представители политической партии "Национальный корпус", они требуют от регулятора лишить российские банки лицензий на осуществление деятельности в Украине.
    Азов против дочек российских банков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Представители политической партии "Национальный корпус" проводят митинг возле здания Национального банка Украины, требуют запретить деятельность в Украине российских банков.

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    Всего в митинге принимают участие около 200 человек. Митингующие держат в руках флаги с символикой "Национального корпуса".

    Участники акции принесли к центральному входу в здание Нацбанка гроб с манекеном, одетым в полосатую форму заключенного, к которому прикреплена табличка с именем и фамилией главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

    Они требуют лишить российские банки лицензий на осуществление деятельности в Украине.

    Ране сообщалось, что в центре Одессы представители политической партии "Национальный корпус" облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!".

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