"Стоят дорого". В Днепре показали новые домовые таблички

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Днепре представили таблички с названиями переименованных улиц, которые в ближайшее время должны появиться на зданиях города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Утверждённый (повторяю, УТВЕРЖДЁННЫЙ) образец городских домовых табличек. Обсуждению не подлежит", — написал мэр (стиль и орфография автора сохранены — Ред.).

Борис Филатов в Facebook В Днепре показали новые домовые таблички

Также Филатов сообщил, что надписи на табличках будут только на украинском и английском языках.

"Некоторые детали дизайна: элемент днепровской волны, крупный шрифт, выпуклый профиль как на старых "днепропетровских" табличках, украинский и английский язык, никакого русского, хороший металл, лаковое покрытие. Стоят дорого. Запускаем в тираж", — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что мэрия Днепра планирует установить в центре города двухметровую статую Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж "Ждун".