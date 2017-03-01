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    Общество

    "Стоят дорого". В Днепре показали новые домовые таблички

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (660)

    (обновлено: )23002
    Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что надписи на табличках с названиями переименованных улиц будут только на украинском и английском языках. Градоначальник подчеркнул, что новые таблички стоят дорого.
    Борис Филатов показал новые домовые таблички
    Борис Филатов в Facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Днепре представили таблички с названиями переименованных улиц, которые в ближайшее время должны появиться на зданиях города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

    "Утверждённый (повторяю, УТВЕРЖДЁННЫЙ) образец городских домовых табличек. Обсуждению не подлежит", — написал мэр (стиль и орфография автора сохранены — Ред.).

    Борис Филатов в Facebook
    В Днепре показали новые домовые таблички

    Также Филатов сообщил, что надписи на табличках будут только на украинском и английском языках.

    "Некоторые детали дизайна: элемент днепровской волны, крупный шрифт, выпуклый профиль как на старых "днепропетровских" табличках, украинский и английский язык, никакого русского, хороший металл, лаковое покрытие. Стоят дорого. Запускаем в тираж", — добавил мэр.

    Ранее сообщалось, что мэрия Днепра планирует установить в центре города двухметровую статую Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж "Ждун".

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