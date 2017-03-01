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    Общество

    В первый день весны в Украине до +14 градусов

    (обновлено: )24
    Согласно данным синоптиков, в Харькове в среду без осадков, ветер с юго-востока, 7-12 м/с. Температура ночью 0..2°, днем 7..9°. В Одессе день будет солнечным. Температура днем 8..10°.
    Оттепель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Первого марта в Украине без осадков, переменная облачность, только в западных областях днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

    Львов последствия непогоды: грязевые потоки, подтопления домов и падение деревьев
    Лида Федусевич, facebook
    Последствия непогоды во Львове: грязевые потоки и подтопления домов

    "Ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

    Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе местами 5-8° тепла; днем 9-14°, в восточных и Сумской областях 5-10°, в Карпатах 1-6° тепла.

    В Харькове без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер с юго-востока, 7-12 м/с. Температура ночью 0..2°, днем 7..9°.

    В Одессе день будет солнечным. Ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный. Температура ночью 1..3°, днем 8..10°.

    Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления в Киеве может затопить шесть районов.

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