МИД: осквернение памятника болгарским ополченцам - провокация

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины назвал провокацией порчу краской памятника болгарским ополченцам в Одесской области, также ведомство осуждает данный акт вандализма и обещает провести расследование, говорится в комментарии официального представителя министерства Марьяны Бецы.

"МИД Украины решительно осуждает прискорбный акт вандализма в отношении памятника болгарским ополченцам, установленного в городе Болград Одесской области. Считаем такие действия сознательной провокацией, направленной на создание напряжения и расшатывание дружественных украинско-болгарских отношений. Правоохранительные органы Украины проведут расследование с целью привлечения виновных к ответственности", — приводится комментарий Бецы на сайте МИД.

Ранее местное агентство "Трасса Е-95" сообщило, что в ночь на вторник неизвестные испачкали масляной краской памятник болгарским ополченцам, участникам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в городе Болграде Одесской области.