наверх
28.02.201722:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД: осквернение памятника болгарским ополченцам - провокация

    (обновлено: )18902
    МИД Украины решительно осуждает прискорбный акт вандализма в отношении памятника болгарским ополченцам, установленного в городе Болград Одесской области.
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    trassae95.com

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины назвал провокацией порчу краской памятника болгарским ополченцам в Одесской области, также ведомство осуждает данный акт вандализма и обещает провести расследование, говорится в комментарии официального представителя министерства Марьяны Бецы.

    Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
    galinfo.com.ua
    Чтобы позлить поляков? Вандализм памятников на Львовщине

    "МИД Украины решительно осуждает прискорбный акт вандализма в отношении памятника болгарским ополченцам, установленного в городе Болград Одесской области. Считаем такие действия сознательной провокацией, направленной на создание напряжения и расшатывание дружественных украинско-болгарских отношений. Правоохранительные органы Украины проведут расследование с целью привлечения виновных к ответственности", — приводится комментарий Бецы на сайте МИД.

    Ранее местное агентство "Трасса Е-95" сообщило, что в ночь на вторник неизвестные испачкали масляной краской памятник болгарским ополченцам, участникам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в городе Болграде Одесской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Обрушение моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа