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    Общество

    В Одесской области осквернен памятник Болгарским ополченцам

    (обновлено: )15
    Сообщается, что факт вандализма обнаружили утром во вторник депутаты городского совета и сразу вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол.
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    trassae95.com

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Болграде Одесской области неизвестные измазали масляной краской осквернили памятник Болгарским ополченцам, сообщает информагентство "Трасса Е-95".

    "Факт вандализма обнаружили утром депутаты городского совета и сразу вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол. С двух сторон, которые выходят к парку, вандалы не только измазали памятник желтой масляной краской, но и на одной из стен написали голубой краской из баллона "чемодан вокзал София", — сообщает подробности издание.

    trassae95.com
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    trassae95.com
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде

    Возле памятника нет камер видеонаблюдения, они были похищены еще летом прошлого года. Коммунальное предприятие городского совета, депутаты и активисты намерены очистить памятник как можно оперативней, так как на 3 марта здесь планируется провести праздничные мероприятия ко Дню освобождения Болгарии от османских завоевателей. 

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