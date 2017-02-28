В Одесской области осквернен памятник Болгарским ополченцам

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Болграде Одесской области неизвестные измазали масляной краской осквернили памятник Болгарским ополченцам, сообщает информагентство "Трасса Е-95".

"Факт вандализма обнаружили утром депутаты городского совета и сразу вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол. С двух сторон, которые выходят к парку, вандалы не только измазали памятник желтой масляной краской, но и на одной из стен написали голубой краской из баллона "чемодан вокзал София", — сообщает подробности издание.

trassae95.com Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде

trassae95.com Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде

Возле памятника нет камер видеонаблюдения, они были похищены еще летом прошлого года. Коммунальное предприятие городского совета, депутаты и активисты намерены очистить памятник как можно оперативней, так как на 3 марта здесь планируется провести праздничные мероприятия ко Дню освобождения Болгарии от османских завоевателей.