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    Общество

    В последний день зимы в Украине будет солнечно и сухо, до 17° тепла

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    Как уточнили синоптики, во вторник в столице без осадков, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла. Во Львове день будет солнечным, днем около 15°.
    Солнце
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Солнечная и сухая погода ожидается в Украине во вторник, сообщает Укргидрометцентр.

    Демонтаж на Шулявском путепроводе после частичного обрушения
    Facebook Виталия Кличко
    ЧП на Шулявке в Киеве. Демонтаж обрушившейся части моста

    "Ночью и утром в восточных областях и на севере Левобережья местами туман, на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

    Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

    Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла, в западных областях 13-17°, в Карпатах, восточных, Сумской и Черниговской областях 4-9° тепла.

    В Киеве 28 февраля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

    Ранее сообщалось, что курс доллара НБУ в последний день зимы превысил 27 грн.

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