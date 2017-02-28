В последний день зимы в Украине будет солнечно и сухо, до 17° тепла

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Солнечная и сухая погода ожидается в Украине во вторник, сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью и утром в восточных областях и на севере Левобережья местами туман, на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла, в западных областях 13-17°, в Карпатах, восточных, Сумской и Черниговской областях 4-9° тепла.

В Киеве 28 февраля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

Ранее сообщалось, что курс доллара НБУ в последний день зимы превысил 27 грн.