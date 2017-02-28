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    Общество

    Телеканал Шустера с 1 марта прекращает спутниковое вещание

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (15)

    (обновлено: )5820
    Как сообщил гендиректор канала Павел Елизаров, комментируя прекращение вещания, "общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов".
    Савик Шустер. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Телеканал 3s.tv, который возглавляет Савик Шустер, прекращает свое вещание на спутнике с 1 марта 2017 года. Об этом сообщил гендиректор канала Павел Елизаров.

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    "К сожалению, завтра последний день вещания нашего Канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время. Общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов. Свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству", — написал Елизаров на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

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    Напомним, ранее сообщалось, что 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года из-за нехватки средств.

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