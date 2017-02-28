Телеканал Шустера с 1 марта прекращает спутниковое вещание

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Телеканал 3s.tv, который возглавляет Савик Шустер, прекращает свое вещание на спутнике с 1 марта 2017 года. Об этом сообщил гендиректор канала Павел Елизаров.

"К сожалению, завтра последний день вещания нашего Канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало. Наверное, мы обогнали время. Общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов. Свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству", — написал Елизаров на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

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Напомним, ранее сообщалось, что 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года из-за нехватки средств.