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    ДНР гарантирует режим тишины для ремонта Донецкой фильтровальной станции

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    Полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности для персонала Донецкой фильтровальной станции от противоборствующих сторон.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика гарантирует режим тишины для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил в понедельник полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

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    "Мы настаиваем на более оперативных действиях по восстановлению работы ДФС. Для этого необходимо, во-первых, осуществить ремонт поврежденных линий электропередачи, и для этого мы со своей стороны гарантируем режим прекращения огня, таких же гарантий для восстановительных бригад ждем и со стороны Украины. Во-вторых, необходимы гарантии безопасности для персонала ДФС от противоборствующих сторон, то есть от нас и от Украины при содействии СЦКК и СММ ОБСЕ", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. ДФС регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции.

    Смотрите также: Донецкая фильтровальная станция: повреждения после обстрелов

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