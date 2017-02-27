ДНР гарантирует режим тишины для ремонта Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика гарантирует режим тишины для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил в понедельник полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Мы настаиваем на более оперативных действиях по восстановлению работы ДФС. Для этого необходимо, во-первых, осуществить ремонт поврежденных линий электропередачи, и для этого мы со своей стороны гарантируем режим прекращения огня, таких же гарантий для восстановительных бригад ждем и со стороны Украины. Во-вторых, необходимы гарантии безопасности для персонала ДФС от противоборствующих сторон, то есть от нас и от Украины при содействии СЦКК и СММ ОБСЕ", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. ДФС регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции.

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