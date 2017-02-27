наверх
27.02.201708:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    В понедельник в Украине до +13 градусов

    (обновлено: )30
    По данным синоптиков, в понедельник в восточных областях и в Карпатах днем 3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях 8-13° тепла.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник переменная облачность, ночью и утром в западных, северных и центральных областях, днем в восточной части, местами небольшие осадки; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

    Непогода в Запорожье
    УНИАН
    От Одессы до Карпат: Украина в плену стихии, страдают местные жители

    "На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

    Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях 8-13° тепла.

    В Киеве днем без осадков, температура днем 5-7 градусов тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

    На минувшей неделе сообщалось о мокром снеге в столице.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ведущий церемонии Джимми Киммел
    "Оскар-2017". Награждение
    Александр Кочетков
    Савченко в Донецке
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Счетчик электроэнергии
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты