В понедельник в Украине до +13 градусов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник переменная облачность, ночью и утром в западных, северных и центральных областях, днем в восточной части, местами небольшие осадки; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

"На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях 8-13° тепла.

В Киеве днем без осадков, температура днем 5-7 градусов тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

На минувшей неделе сообщалось о мокром снеге в столице.