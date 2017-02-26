Геращенко: в отношении Савченко надо составить админпротокол

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В отношении депутата Рады Надежды Савченко должен быть составлен административный протокол за незаконное пересечение линии размежевания, написал депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Настоящая цель поездки, поставленная, скорее всего ее кураторами, была незаконно пересечь линию разграничения вне определённых законом контрольно-пропускных пунктов. А значит показать, что при желании, кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию через позиции украинских вооружённых сил, минуя КПП, на которых происходит учёт и контроль лиц и транспортных средств, въезжающих/выезжающих с этой территории", — пишет Геращенко.

По мнению Геращенко, это не должно остаться безнаказанным для Савченко и сопровождающих ее лиц: "По ним должны быть составлены протоколы об административном правонарушении — незаконном пересечении линии разграничения. А суд признать их нарушителями установленного порядка".

Также нардеп призвал командование АТО, ВСУ, СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, ГУР МО, СВР сделать серьезные выводы относительно действенности контроля за перемещением лиц и транспортных средств в зоне АТО.

"Поскольку если Савченко пересекла на автомобиле, по полям, линию разграничения, то это могут сделать и другие. И в автомобиле у этих лиц может быть все что угодно — взрывчатка, оружие, наркотики, "грязные" деньги для финансирования терроризма на территории Украины", — отметил он.

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.