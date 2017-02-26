В воскресенье в Украине немного похолодает

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 26 февраля, после февральской оттепели в Украину снова возвратятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

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Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, в Карпатах же будет до 11 мороза; днем 1-7 тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и области — ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Украине в ряде регионов существенно потеплеет. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 мороза, днем 4-9 тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 8-13 тепла.