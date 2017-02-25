В субботу в Украине до +7 градусов, местами дожди

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Украине: облачно с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

"В западных и северных областях ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла (на высокогорье Карпат ночью и днем ​​3-8° мороза)", — говорится в сообщении.

На остальной территории утром и днем ​​солнечно с переходом в мокрый снег, в восточных областях местами сильные осадки; температура в течение суток 2-7° тепла (в Крыму днем ​​5-10° тепла).

На дорогах страны, кроме Южной части, местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

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Напомним, ранее сообщалось о прорыве трубы в Виннице. В результате инцидента была затоплена одна из улиц. Также в столице из-за аварии на теплосети у одного из жилых домов образовалась 7-метровая глыба льда.