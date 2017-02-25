Коллектив "Радио Вести" решил уволиться с радиостанции

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Около 80% сотрудников "Радио Вести" увольняются с радиостанции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление ведущих.

"Начинать еще одну войну внутри войны — это нецелесообразно. Мы не будем воевать со своей страной. Лично я прекращаю сотрудничество с "Радио Вести", так же делает очень много моих коллег, вы очевидно слышали, что освобождается генеральный продюсер Виталий Докаленко, шеф-редактор информационной службы Ольга Куришко, программный директор Ирина Синченко", — сообщил ведущий программ "Тема дня" и "Постфактум" Дмитрий Тузов.

Он уточнил, что с радиостанции уходит весь творческий коллектив.

Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции. Срок действия лицензии заканчивается 25 февраля, и холдинг "Вести Украина" уже второй месяц бьет тревогу в связи с затягиванием Нацсоветом рассмотрения этого вопроса.

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