На выходных в Украину придут дожди и похолодание

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На выходных в Украине ожидается похолодание, температура снизится до 2-7 градусов тепла, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Готовьтесь к похолоданию. Снова. После сегодняшнего существенного потепления завтра-послезавтра (25-26 февраля — Ред.) в Украине вторгнется холодный воздух с севера. Температура воздуха ближайшей ночью еще будет кое-как, 0-5 градусов тепла, лишь на западе до 2 мороза. А вот в ночь на воскресенье практически везде 1-6 градусов мороза", — написала она на своей странице в Facebook.

Диденко добавила, что в субботу и воскресенье "после сегодняшних 8-14 градусов тепла чуть дотянет до 2-7 градусов тепла".

По ее словам, 25 февраля крайне неблагоприятная погода ожидает юг и восток Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве и в окружающих районах пройдет дождь, возможен мокрый снег.

На западе страны ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории — либо облачно, либо небольшие осадки, чередующиеся с прояснениями.

В воскресенье, 26 февраля, осадков будет меньше, они прогнозируются на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской, Харьковской и Луганской областях.

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В Киеве "ощутимо похолодает", ближайшей ночью до 1-3 градусов тепла, следующей — до 1-3 градусов мороза.

"Главные синоптические акценты для выходных: общее существенное похолодание и сильные субботние осадки на юге и востоке Украины", — заключила Диденко.

Накануне в КГГА предупредили, что из-за резкого потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, шести районам столицы может грозить подтопление.