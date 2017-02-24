Прокуратура направила в суд дело против главы Центробанка ДНР Никитиной

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении главы Центрального республиканского банка самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирины Никитиной за участие в "террористической организации", сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры Украины.

"Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт заочного осуждения так называемого председателя "центрального республиканского банка" террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.

По утверждению Генпрокуратуры, в марте 2015 года гражданка Украины, жительница Донецка Никитина "действуя умышленно, из личных идеологических соображений, решила вступить в состав террористической организации "ДНР" и принять непосредственное участие в ее деятельности". Она заняла должность главы Центрального республиканского банка ДНР.

Прокуратура отмечает, что в ее обязанности "входит выдача псевдодокументов, на основе которых подчиненные ей лица обеспечивают реализацию возложенных на банк функций, установление курсов валют, осуществление взыскания денежных средств с юридических и физических лиц в виде налогов". Ведомство считает такие действия противоправными.

Действия Никитиной квалифицированы по статье "участие в террористической организации", ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.