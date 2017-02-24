Донецкая фильтровальная станция законсервирована из-за обстрелов

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) временно законсервирована по причине обстрелов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пятницу Донецкое агентство новостей со ссылкой на гендиректора компании "Вода Донбасса" Олега Мокрого сообщило, что работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса, приостановлена из-за обстрелов, персонал станции будет эвакуирован.

"В связи с существенными повреждениями здания хранения хлора и здания хранения реактивов, руководством ДФС было принято решение об экстренной эвакуации сотрудников и временной консервации станции. При этом последствия остановки ДФС коснутся не только городов республики, но и населенных пунктов на территории, подконтрольной украинским властям", — сказал он.

Кроме того Басурин отметил, что было зафиксировано восемь попаданий, предположительно, 122-миллиметровых артиллерийских снарядов по объектам станции. Отмечено попадание в крышу здания с хлором, два попадания — в здание резервуара с чистой воды, одно попадание — в здание хранилища реактивов, фильтров и ингредиентов для очистки воды и два попадания вблизи станции. Кроме того было два попадания в бомбоубежище, где находились сотрудники станции. Жертв среди работников станции нет.

Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.