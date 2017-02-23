наверх
23.02.201717:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    Канал об охоте запрещен за создание "положительного образа русского офицера"

    (обновлено: )12303
    В Нацсовете отметили, что в эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке" с участием Героя России, российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Конопелькина.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил вещание в стране российского телеканала "Охотник и рыболов HD", посчитав участие в одной из передач российского военного, который рассказывал о своей службе в Грозном, формированием "положительного образа русского офицера".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Самая нечитающая страна. Бортник о запрете ввоза книг из РФ

    "По результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов HD", обладающего юрисдикцией Российской Федерации, регулятор 23 февраля принял решение исключить его из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", — сообщается на сайте регулятора. Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его опубликования.

    По данным Нацсовета, 11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке" с участием Героя России, российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Конопелькина.

    "В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона спецназа ГРУ России в Чечне, его желании с детства служить в спецназе, описана боевая ситуация в городе Грозном (Чечня), после участия в которой Е. Конопелькин получил звезду Героя России, что создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию", — сообщили в ведомстве.

    По мнению Нацсовета, размещение в эфире такой информации нарушает требования закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которому не разрешается трансляция телепередач, которые были изготовлены после 1 августа 1991 года и содержат популяризацию или пропаганду органов "государства-агрессора" и их отдельных действий, а также действий, которые "оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины".

    Ранее сообщалось, что Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Депутат Гончаренко: "похищение"
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Оксана Продан
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения