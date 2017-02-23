Канал об охоте запрещен за создание "положительного образа русского офицера"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил вещание в стране российского телеканала "Охотник и рыболов HD", посчитав участие в одной из передач российского военного, который рассказывал о своей службе в Грозном, формированием "положительного образа русского офицера".

"По результатам мониторинга телеканала "Охотник и рыболов HD", обладающего юрисдикцией Российской Федерации, регулятор 23 февраля принял решение исключить его из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", — сообщается на сайте регулятора. Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его опубликования.

По данным Нацсовета, 11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача "Звезда на крючке" с участием Героя России, российского офицера полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Конопелькина.

"В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона спецназа ГРУ России в Чечне, его желании с детства служить в спецназе, описана боевая ситуация в городе Грозном (Чечня), после участия в которой Е. Конопелькин получил звезду Героя России, что создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию", — сообщили в ведомстве.

По мнению Нацсовета, размещение в эфире такой информации нарушает требования закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которому не разрешается трансляция телепередач, которые были изготовлены после 1 августа 1991 года и содержат популяризацию или пропаганду органов "государства-агрессора" и их отдельных действий, а также действий, которые "оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины".

Ранее сообщалось, что Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.