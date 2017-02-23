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    Общество

    Некомплект ВСУ составляют рядовые и младшие офицеры - эксперт

    Тема:

    Мобилизация в Украине (465)

    2010
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ не может себе позволить отказаться от призыва на срочную военную службу.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Около 70 тысяч украинцев решили служить в Вооруженных силах Украины по контракту в 2016 году. С начала этого года — приняли еще 4,5 тысячи. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, это позволило отказаться от использования мобилизационных ресурсов и обеспечить комплектование воинских частей мотивированными военнослужащими.

    Украинский солдат. Архивное фото
    Украинское фото
    Холостой выстрел. О возможном призыве офицеров запаса

    О некомплекте украинской армии высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    "Не хватает просто рядовых солдат. Дело в том, что вот это предложение государства, 7 тыс. по контракту, оно сегодня не соответствует рынку. И мы не получили ожидаемого результата, то есть у нас в военкомате нет очереди, и мы не можем провести качественный отбор желающих подписать контракт. И при этом такой яркий показатель перехода на контракт — это отказ от призыва. Вооруженные силы себе не могут позволить на сегодняшний день отказаться от призыва военнослужащих на срочную военную службу. То есть призыв в количестве 10 тыс. человек сохраняется по сей день. А еще к тому, что большущий некомплект составляют не только рядовые, но и такая категория, как младшие офицеры, а имеется в виду командиры взводов. Об этом говорит то, что Генштаб выдвинул предложение призвать на действительную военную службу офицеров, закончивших военную кафедру. Это тоже говорит о том, что в армии огромнейший некомплект младших офицеров", — отметил эксперт.

    Ранее Министерство обороны Украины заявило, что граждане призывного возраста обязаны явиться в военкоматы в 10-дневный срок с начала призывной кампании даже при отсутствии повестки.

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