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    Общество

    Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР 13 грузовиков с продуктами

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (123)

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    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 234 тонны.
    Красный Крест в Донбассе
    6262.com.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области 13 грузовиков с продуктовыми наборами, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Эмблема Красного Креста
    УНИАН
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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 234 тонны", — говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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