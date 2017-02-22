Олифер: видеоконференция по Донбассу сорвана по вине российской стороны

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не состоялась из-за того, что представители РФ не вышли на связь, заявила пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Сегодня должна была состоятся видеоконференция трехсторонней контактной группы. Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ… Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь", — написала она на своей странице в Facebook в среду.

Как утверждает Олифер, в ходе этой конференции Киев был готов продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках заседания трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Мюнхене.

Она добавила, что в видеоконференции планировалось участие также специального представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана, а также координатора от ОБСЕ в подгруппе по безопасности.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.