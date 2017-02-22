В суде Черновицкой области обнаружили "средневековые пыточные"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мониторинговая группа уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской обнаружила, что в Глыбоцком районном суде Черновицкой области для содержания подсудимых используются металлические шкафы, "которые напоминают средневековые пыточные", сообщила в среду пресс-служба омбудсмена.

"В Глыбоцком райсуде Черновицкой области подсудимые содержатся в металлических шкафах, напоминающих средневековые застенки", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, данные металлические шкафы 8 февраля обнаружили региональные представители омбудсмена в Черновицкой области во время мониторингового визита в районный суд.

В ходе проверки было установлено, что "вопреки требованиям законодательства, людей, доставленных под конвоем в Глыбоцкий райсуд, содержат в закрытых металлических шкафах без доступа к освещению и без вентиляции, воздух и свет попадают внутрь через прорезанные в шкафах отверстия размером десять на 20 сантиметров".

Шкафы выглядят как "средневековая пыточная и состоят из двух секций высотой два метра и площадью два метра квадратных на человека, при этом в шкафу оборудована скамейка для сидения шириной 25 сантиметров", отметили в пресс-службе. Согласно установленным в Украине нормам, площадь каждой камеры для подсудимого должна быть не менее четырех квадратных метров.

Кроме того, на момент визита представителей омбудсмена в помещении отсутствовало водоснабжение, что не позволяет воспользоваться умывальником и унитазом. Также проверка показала, что подсудимых, которых конвоируют в данный суд, не обеспечивают питанием, что является существенным нарушением прав человека.

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В июне прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко совместно с омбудсменом Валерией Лутковской и главой Службы безопасности Василием Грицаком провели внеплановую проверку следственного изолятора СБУ в связи с заявлением помощника генсека ООН по правам человека Ивана Шимоновича о возможных случаях пыток со стороны представителей спецслужбы.