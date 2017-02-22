ГПУ направила в суд дело капитана судна Sky moon за посещение Крыма

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Дело против гражданина Сирии, капитана судна Sky moon за посещение Крыма без разрешения Киева, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В конце минувшего года Госпогранслужба Украины сообщила, что задержала в водах украинской части Дуная грузовое морское судно Sky moon (флаг Танзания) за посещение Крыма.

"Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Сирии, капитана судна "Sky Moon", который обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, капитан судна в 2016 году восемь раз обеспечивал заход судна в крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.