наверх
22.02.201710:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    ГПУ направила в суд дело капитана судна Sky moon за посещение Крыма

    (обновлено: )8
    Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, капитан судна Sky moon в 2016 году восемь раз обеспечивал заход судна в крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Дело против гражданина Сирии, капитана судна Sky moon за посещение Крыма без разрешения Киева, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

    В конце минувшего года Госпогранслужба Украины сообщила, что задержала в водах украинской части Дуная грузовое морское судно Sky moon (флаг Танзания) за посещение Крыма.

    "Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина Сирии, капитана судна "Sky Moon", который обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, капитан судна в 2016 году восемь раз обеспечивал заход судна в крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Николай Скорик. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ