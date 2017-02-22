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    Общество

    Не менее 10 тысяч человек собрались на марш в центре Киева - СМИ

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (108)

    (обновлено: )14811
    В настоящее время выстраивается колонна из представителей и сторонников политических сил. Организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников.
    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Около 10 тысяч представителей ”Свободы”, "Национального корпуса" и "Правого сектора" отправляются на "Марш национального достоинства" к Верховной Раде в центре Киева, передает УНИАН.

    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников блокады в Донбассе под Радой

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

    В настоящее время выстраивается колонна из представителей и сторонников политических сил. "Голова колонны находится напротив верхнего выхода со станции метро "Крещатик", а хвост — на Майдане Незалежности", — отмечает издание.

    В то же время организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников.

    В центре столицы находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. На центральных улицах стоят много полицейских автобусов и грузовых автомобилей Нацгвардии, пожарных и карет скорой помощи. Также на улицах, ведущих на Майдан, установлены рамки-металлоискатели, правоохранители избирательно просят пройти через них граждан, желающих попасть на главную площадь. Обстановка в центре столицы спокойная.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш национального достоинства в Киеве

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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